الكاظمي يعتذر من شقيقه 'عماد' برسالة صوتية

2020/05/11 | 14:48 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز رسالة صوتية بعث بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى شقيقه المدعو "عماد"، مبديا اعتذاره عن "سوء فهم" حصل جراء المكالمة الاخيرة.

وكان الكاظمي قد حذر في مكالة صوتية شقيقه عماد الكاظمي، من التعامل مع مؤسسات الدولة بصفته اخا لرئيس الوزراء، وهدده بمقاضاته وفق تهمة "انتحال صفة".





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