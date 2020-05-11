2020/05/11 | 14:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التخطيط يؤكد المضي نحو استكمال الشراكة مع القطاع الخاص ، واعتماد مبدأ التنافس التنموي لزيادة مستوى التنفيذ للمشاريع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/11 | 14:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط يؤكد المضي نحو استكمال الشراكة مع القطاع الخاص ، واعتماد مبدأ التنافس التنموي لزيادة مستوى التنفيذ للمشاريع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط يؤكد المضي نحو استكمال الشراكة مع القطاع الخاص ، واعتماد مبدأ التنافس التنموي لزيادة مستوى التنفيذ للمشاريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).