2020/05/11 | 14:51 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفی الکاظمي أن إيران كالعادة ستقف إلى جانب الشعب والحکومة العراقيين....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: إيران ستقف إلى جانب الشعب والحکومة العراقيين ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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