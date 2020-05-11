روحاني: إيران ستقف إلى جانب الشعب والحکومة العراقيين

2020/05/11 | 14:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفی الکاظمي أن إيران كالعادة ستقف إلى جانب الشعب والحکومة العراقيين....

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