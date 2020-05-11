2020/05/11 | 14:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب على التوسعة الثانية للدراسات العليا للعام الدراسي 2019 – 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم العالي يوافق على التوسعة الثانية للدراسات العليا للعام الدراسي 2019 – 2020) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم العالي يوافق على التوسعة الثانية للدراسات العليا للعام الدراسي 2019 – 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).