تشكيل تحالف علمي من 7 دول أوروبية للبحث عن علاج لكورونا

2020/05/11 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت سبع دول أوروبية مشروعا عملاقا يشارك فيه خبراء الطب والأحياء وكبرى شركات الكمبيوتر للبحث عن علاج لفيروس كورونا، باستخدام التقنيات الرقمية.

وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان أن العلماء في الدول السبع، اتفقوا على مشاركة جميع المعلومات البحثية لديهم على نطاق واسع باستخدام أجهزة كمبيوتر عملاقة، تسمح لجميع الباحثين المشاركين في المشروع بالوصول إلى أية معلومات مطلوبة، خلال عملية البحث والتجارب الخاص باكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت المفوضية الى أن التحالف يتكون من بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا، إذ تم تشكيل التحالف العلمي بمشاركة كبرى شركات الأدوية العملاقة في هذه البلدان للبحث عن علاج لمصابي كورونا.

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