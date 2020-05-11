ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إيران إلى 6685 والإصابات إلى 109286 حالة

2020/05/11 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وزارة الصحة الإيرانية، أحدث حصيلة لضحايا فيروس كورونا، المسجلين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور في تصريح، الى ارتفاع عدد الوفيات في البلاد الى ستة الاف وستمئة وخمس وثمانين حالة، بعد تسجيل خمس وأربعين وفاة جديدة، في وقت سجلت فيه الجهات الصحية ألفا وستمئة وثلاث وثمانين إصابة جديدة، وهو ما يرفع مجمل عدد الإصابات الى مئة وتسعة الاف ومئتين وست وثمانين حالة، منذ بدء انتشار الوباء بإيران في شباط الماضي.

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