العفو الدولية : استهداف المدنيين من قبل روسيا والقوات الحكومية السورية تصل لجرائم الحرب

2020/05/11 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت منظمة العفو الدولية، ان الاعمال العسكرية التي استهدفت من خلالها القوات الحكومية السورية والقوات الروسية المدنيين في سوريا، يمكن ان ترقى الى مستوى جرائم الحرب.

وعرض تقرير صادر عن المنظمة حمل عنوان “ليس هناك مكان آمن لنا”، تفاصيل ثمانية عشر حالة تتعلق بالهجمات غير القانونية والنزوح الجماعي في شمال غرب سوريا، وقعت معظمها وقعت في كانون الثاني وشباط من العام الحالي، استهدفت فيها القوات السورية أو القوات الحكومية الروسية، المرافق الطبية والمدارس في إدلب وغربي حلب وشمال غربي محافظة حماة، وهو ما اجبر نحو مليون شخص في إدلب على الفرار مرة أخرى، وسط معاناة من ظروف مزرية، فيما شددت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف، على ضرورة ان لا يقطع مجلس الأمن الدولي مساعدات شريان الحياة الحيوية الإنسانية عبر الحدود.

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