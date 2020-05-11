قرار حاسم يقرب عودة البريميرليج

2020/05/11 | 14:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشف تقرير صحفي، عن قرب صدور قرار يسمح باستئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.وذكرت صحيفة الديلي ميل، أن آمال عودة البريميرليج تتزايد بشكل كبير، خاصة وأن الحكومة البريطانية ستمنح الضوء الأخضر لاستكمال البطولة.وأضافت أن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، سيسمح بعودة النشاط الرياضي، بقرار سيصدر اليوم الإثنين، بشرط الوفاء بشروط الصحة والسلامة.وتابعت أن مباريات الدوري الإنجليزي، ستقام من منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل خلف الأبواب المغلقة وفي ملاعب محايدة.وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة ميرور أن بطولة الدوري الإنجليزي ربما يتم إقامتها بشكل مستمر بدون حضور جماهيري حتى يتوفر لقاح لفيروس كورونا.وقالت إن الوثيقة الحكومية المفصلة، سيتم إعطائها للأندية في اجتماع اليوم، وتتضمن حرمان الجمهور، في أسوأ الظروف، من حضور المباريات حتى يتم التوصل إلى لقاح.ويحتاج نادي ليفربول إلى حصد 6 نقاط فقط، لضمان تحقيق لقب البريميرليج الأول منذ 30 عامًا.

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