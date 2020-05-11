2020/05/11 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب رئيس البرلمان يطالب باطلاق تخصيصات موظفي التربية المُعينين وفقآ لموازنة ٢٠١٩ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/11 | 15:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس البرلمان يطالب باطلاق تخصيصات موظفي التربية المُعينين وفقآ لموازنة ٢٠١٩) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس البرلمان يطالب باطلاق تخصيصات موظفي التربية المُعينين وفقآ لموازنة ٢٠١٩) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).