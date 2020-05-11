بعد تحذيره لاخيه عماد..رسالة جديدة من رئيس الوزراء العراقي

2020/05/11 | 15:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس الوزراء العراقي ، مصطفى الكاظمي، الإثنين، اعتذاراً لأخيه "عماد" عبر مقطع صوتي، فيما كشف عن ملابسات ما حدث....

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