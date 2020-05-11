بالصور/ في سابقة من نوعها..

2020/05/11 | 15:53 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول كوجر انه ليس من السهل ترويض الماعز الجبلي وجعله يألف البيوت

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