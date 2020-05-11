الدولار يستقر نسبياً أمام الدينار.. ومحال الصرافة تترقب

2020/05/11 | 15:53 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت باقي الأسواق في إقليم كوردستان فارقاً طفيفاً

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