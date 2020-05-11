أوروبا تودع

2020/05/11 | 15:53 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل الدعوات لتشجيع العمل عن بعد حيث تسعى الحكومات الى تأمين عودة هادئة للحياة الطبيعية بعد شهرين من توقف النشاط الاقتصادي

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