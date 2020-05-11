“حزب الله” يستنزف الاقتصاد اللبناني بمزيدٍ من عمليات التهريب إلى سوريا

2020/05/11 | 15:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من التقارير والأخبار التي تتحدث عن ضلوع #حزب_الله بعمليات تهريب الطحين والمحروقات من #لبنان إلى #سوريا، الأمر الذي اعتبرته العديد من الأوساط السياسية والاقتصادية بمثابة فضيحة كبيرة لا تزيد إلا…

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