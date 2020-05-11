غرفة عمليات “وحرّض المؤمنين”: أكبر تحالف جهادي في شمال سوريا يواجه التفكك

2020/05/11 | 15:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما فكّت #هيئة_تحرير_الشام ارتباطها بتنظيم #القاعدة، وأخذت تحاول الانخراط في النظام العالمي، عمل جهاديو “القاعدة” المخلصون للتنظيم الأم على إيجاد بديل عن الهيئة، يحمل راية “القاعدة” في سوريا، فتشكّل تنظيم #حراس_الدين، إلى جانب تنظيمات أخرى.…

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