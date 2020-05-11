استقالات بالجملة من إدارة “MTN” سوريا… أما “سيريتل”!؟

2020/05/11 | 15:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة الخليوي “MTN” سوريا عن استقالة ثلاثة من مجلس إدارتها بينهم الرئيس، وذلك على خلفية مطالبة الحكومة شركتي الخليوي “MTN”، و”سيريتل” بدفع غرامات مالية تقدر بأكثر من 233 مليار ليرة سورية.وأبلغت “MTN” هيئة…

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