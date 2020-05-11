الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني حسن روحاني

2020/05/11 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، هنأ فيه الكاظمي، وأعرب عن تفاؤله بقدرته على قيادة البلد.

واكد بيان لمكتب الكاظمي ان روحاني ابدى استعداد بلاده دوما لتطوير العلاقات بين البلدين الجارين في جميع المجالات، مبينا ان بلاده تتطلع لفتح المنافذ الحدودية للحركة التجارية، وفق ما تسمح به الإجراءات الوقائية.

وأشار البيان الى ان الجانبين بحثا ملف التعاون الاقتصادي بشكل عام، وموضوع المناطق الصناعية المشتركة على وجه الخصوص.

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