الحكومة العراقية تعد خططا جديدة لإستثمار الغاز

2020/05/11 | 15:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، إعداد خطط ومشاريع لاستثمار الغاز، فيما أكد وزير النفط وكالة حرص الحكومة على معالجة الازمة المالية والاقتصادية.

وذكر بيان لوزارة النفط ، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير المالية وزير النفط وكالة علي عبد الأمير علاوي ترأس الاجتماع الشهري لتسعيرة النفط العراقي في مقر شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بحضور وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس ووكيل الوزارة لشؤون التوزيع كريم حطاب".

وقال علاوي، إن "الحكومة تعمل على ايجاد حلول عملية وواقعية للازمة المالية التي يشهدها العراق ، وهذا يتطلب جهوداً كبيرة وتعاون من قبل الجميع".

واستمع علاوي وفقا للبيان إلى "استعراض وتحليل لواقع السوق النفطية العالمية ،الذي أعد من قبل مركز أبحاث السوق في "سومو" ، مؤكداً على "أهمية تظافر جميع الجهود من اجل معالجة الازمة المالية والنهوض بالاقتصاد الوطني".

من جانب اخر ترأس وزير المالية وزير النفط بالوكالة اجتماعاً لمدراء الدوائر والشركات النفطية الوطنية في بغداد ، واستمع الى ايجاز عن نشاط الوزارة وشركاتها النفطية قدمه وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس، كذلك فقد تم بحث اهم خطط ومشاريع الوزارة لاستثمار الغاز".

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