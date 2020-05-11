الكاظمي يدعو الشركات الاوربية للاستثمار في العراق ويعدها بأمر

2020/05/11 | 15:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الاثنين الشركات الاوربية للاستثمار في العراق.

وقال الكاظمي خلال لقائه بمكتبه في القصر الحكومي اليوم، سفراء دول الإتحاد الأوربي إن "الإتحاد صديق وشريك ونأمل أن تواصل دول الاتحاد دعمها للعراق في حربه ضد داعش وللظروف الإقتصادية التي يواجهها إثر جائحة كورونا وإنخفاض أسعار النفط العالمية، ونتطلع لمساعدة الدول الأوربية للعراق في بناء إقتصاده" ، داعيا الشركات الأوربية للعمل والإستثمار في العراق ،ووعد بتذليل العقبات التي قد تواجه عملها.

واضاف "إننا ملتزمون بماوعدنا به شعبنا في احترام حقوق الإنسان وحق التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين ومحاسبة المتورطين بالإعتداء عليهم ، والقيام بعملية الإصلاح وإجراء إنتخابات حرة نزيهة ."

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