ارتفاع التضخم في مصر إلى مستوى 2.54%

2020/05/11 | 15:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أن التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى مستوى 2.54% سنويا في أبريل الماضي.وأشار البنك المركزي إلى أن التضخم الأساسي وصل إلى 2.54% بعد 1.89% في مارس 2020.ويستثني التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل الخضروات الطازجة والفاكهة.وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدى البنك المركزي المصري […]

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