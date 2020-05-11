2020/05/11 | 15:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الكاظمي: مداهمة بناية تم من داخلها اطلاق الرصاص الحي على متظاهرين في البصرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الكاظمي: مداهمة بناية تم من داخلها اطلاق الرصاص الحي على متظاهرين في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).