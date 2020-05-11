تحت المجهر مرة أخرى- هدر الثقافة ..هدر الإنسان - سعيد مضيه

2020/05/11 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه مرة ثانية تحت المجهر -هدر الثقافة ..هدر الإنسان كورونا ذكر البشرية بقيمة الوعي العلمي -8ونصل المعْلم الثالث للثقافة الأبوية المستحدثة في تبعيتها للامبريالية، لكن في البداية نلقي الضوء على ما تنفر منه الثقافة الأبوية، ثم نقارب ما تهفو اليه من فكر مستورد .



ترجمت الدكتورة سحر الهندي من خارج الثقافة الامبريالية كتابا نقض الرواية الصهيونية الامبريالية من أساسها وفضح مفهومي "وطن الآباء" و"أر ......





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