شاهد: لجين عمران تشعل جدل مواقع التواصل بسبب مقطع فيديو داخل حمام منزلها!

2020/05/11 | 16:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أثارت الإعلامية السعودية لجين عمران ضجة كبيرة وحالة من الجدل بسبب نشرها مقاطع فيديو مصورة من داخل حمامها.وظهرت لجين وهي تدعو أشقاءها بمن فيهم الفنانة أسيل عمران لدخول الحمام من أجل مفاجأة مميزة.وعند دخولهم، كشفت لهم الإعلامية السعودية أن المرحاض يضيء في الظلام، وعلقت أن هذا الأمر مفيد في المنزل […]

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