الكعبي يطالب المالية بإطلاق التخصيصات لموظفي التربية المُعينين

2020/05/11 | 16:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاثنين، وزارة المالية بإطلاق التخصيصات المالية لموظفي التربية المعينين وفقا لموازنة 2019.

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