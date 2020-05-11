2020/05/11 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

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نينوى تلغي الحظر الشامل يومي الخميس والجمعة وتضع شرطاً لدخول الوافدين من محافظتين

يتبع ...........

بغداد اليوم - بغداد

حذر عضو خلية الازمة بدائرة صحة الرصافة د.



عباس الحسيني، من دخول العراق مرحلة خطيرة للغاية في مواجهة فيروس كورونا، فيما دعا القوات الأمنية لاستخدام القوة في فض التجمعات التي توفر بيئة لانتشار الفيروس.

وقال الحسيني في مقابلة م

بغداد اليوم - بغداد

ناقش وزير الصحة، حسن محمد التميمي، الإثنين (11 أيار 2020)، مع قائد عمليات بغداد اللواء الركن عبد الحسين التميمي أخر مستجدات فايروس كورونا وخطورته على المواطنين.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الصحة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الاثنين (11 ايار 2020)، مغادرة 27 شخصاً ملامساً ووافداً الحجر الصحي، بعد التأكد من سلامتهم.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "27 شخصاً ملامساً ووافداً غادروا الحجر الصحي بعد التأكد من

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