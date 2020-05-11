مكتب رئيس الوزراء: عملية المداهمة في البصرة تمت بأمر من الكاظمي وعلى خلفية استشهاد متظاهر

2020/05/11 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

أعلن مكتب رئيس الوزراء، الاثنين، أن عملية المداهمة في البصرة تمت بأمر من مصطفى الكاظمي وعلى خلفية استشهاد متظاهر.

وقال المكتب في بيان، إنه "بمتابعةٍ مباشرة من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، وبناءً على تحقيقات فورية، نفذت القوات الأمنية فجر اليوم عملية مداهمة لبناية في محافظة البصرة تم من داخلها اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ما أدى الى إستشهاد احدهم في مكان الحادث، واصابة آخرين".

وأضاف، أن "القوة الأمنية اعتقلت جميع الموجودين داخل البناية وصادرت الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاثنين، المالية باطلاق التخصيصات لموظفي التربية المُعينين وفقآ لموازنة العام الماضي.

وقال الكعبي في بيان، "نطالب وزارة المالية بالإسراع في اطلاق التخصيصات

بغداد اليوم – بغداد

تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإثنين (11 أيار 2020)، لسفراء الاتحاد الأوروبي بتذليل العقبات أمام شركات الاستثمار.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي استقبل، بمكتبه في القصر

بغداد اليوم- بغداد

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين (11 ايار 2020)، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، هنأ فيه الكاظمي، واعرب عن تفاؤله بقدرته على قيادة البلد، متمنيا النجاح للحكومة الجديدة.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي، أن &

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