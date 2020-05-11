مكتب الكاظمي يصدر بيانا بشأن غلق مقر حزب

2020/05/11 | 16:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مكتب رئيس الوزراء، الاثنين، أن عملية المداهمة في البصرة تمتبأمر من مصطفى الكاظمي وعلى خلفية استشهاد متظاهر.وقال المكتب في بيان، إنه"بمتابعةٍ مباشرة من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيدمصطفى الكاظمي، وبناءً على تحقيقات فورية، نفذت القوات الأمنية فجر اليوم عمليةمداهمة لبناية في محافظة البصرة تم من داخلها اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ماأدى الى إستشهاد احدهم في مكان الحادث، واصابة آخرين".وأضاف، أن "القوة الأمنيةاعتقلت جميع الموجودين داخل البناية وصادرت الأسلحة والذخائر التي كانتبحوزتهم، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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