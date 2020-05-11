البصرة تسجل إصابة واحدة جديدة بكورونا وتماثل 39 حالة للشفاء التام

2020/05/11 | 16:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة أعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم الاثنين، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى تماثل 39 حالة للشفاء التام.وقالت الدائرة في موقفها الوبائي اليومي، إن "محافظة البصرة سجلت اليوم إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا".وأضافت، أن "الحالات الجديدة التي تماثلت للشفاء بلغت 39 حالة"، لافتة إلى أن "عدد الحالات الموجبة التراكمية بلغت 583".وأشار بيان الدائرة إلى أن "الموقف في محافظة الدائرة كالآتي: (18 وفيات + 304 شفاء + 257 حالة قيد العلاج)".

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