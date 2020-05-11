السعودية تعلن تخفيضات إضافية غير مسبوقة في إنتاجها النفطي

2020/05/11 | 16:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وجهت وزارة الطاقة السعودية شركة “أرامكو” إلى تخفيض إنتاجها من البترول الخام لشهر يونيو بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميا.وقال مسؤول بوزارة الطاقة السعودية اليوم الاثنين، إن الوزارة وجهت شركة النفط الوطنية أرامكو بتقليص إنتاجها من النفط الخام لشهر يونيو بقدر طوعي إضافي يبلغ مليون برميل يوميا، فوق التخفيضات التي تعهدت […]

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