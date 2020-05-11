اربيل تعلن تعافي مصاب بكورونا والعدد يرتفع الى 197 حالة شفاء

2020/05/11 | 16:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة اربيل العامة يوم الاثنين عن تماثل مصاب بفيروس كورونا للشفاء التام.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز، ان الفحوصات المختبرية التي اجرتها المختبرات اظهرت تعافي مصاب بالفيروس.

وبحسب البيان فان عدد حالات الشفاء ارتفع الى 197 من بين 212 مصابا، مشيرة الى انه لم يتبق سوى 15 مصابا قيد العلاج.

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