الإتحاد الأوروبي يحذر الإحتلال من ضم أراضي جديدة

2020/05/11 | 16:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة لوح الاتحاد الأوروبي بإمكانية اتخاذ “إجراءات” ضد الإحتلال في حال نفذت تهديداتها وقامت بضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.وأشار بيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في بروكسل، إلى أن النقاش قائم بين الدول الأعضاء حول ماهية هذه الإجراءات وعمقها.وحسب […]

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