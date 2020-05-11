2020/05/11 | 16:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب الكاظمي يصدر بياناً بشأن اعتقال مطلقي النار على متظاهرين في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/11 | 16:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الكاظمي يصدر بياناً بشأن اعتقال مطلقي النار على متظاهرين في البصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الكاظمي يصدر بياناً بشأن اعتقال مطلقي النار على متظاهرين في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).