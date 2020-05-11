2020/05/11 | 16:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة ثورة..مهندس الصوت هيثم عتمه يحكي ذكرياته مع ثورة الـ17 من أكتوبر في لبنان

#لبنان_معركة_البقاء

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