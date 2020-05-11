2020/05/11 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، بياناً بشأن اطلاق النار تجاه متظاهري محافظة البصرة، مؤكداً اعتقال عدد من الاشخاص.

وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بمتابعةٍ مباشرة من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبناءً على تحقيقات فورية، نفذت القوات الأمنية فجر اليوم عملية مداهمة لبناية في محافظة البصرة تم من داخلها اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ما أدى الى إستشهاد احدهم في مكان الحادث، واصابة آخرين".

وأضاف البيان أن "القوة الأمنية اعتقلت جميع الموجودين داخل البناية وصادرت الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب رئيس الوزراء يصدر بياناً بشأن اطلاق نار تجاه متظاهري البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب رئيس الوزراء يصدر بياناً بشأن اطلاق نار تجاه متظاهري البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).