البصرة تسجل إصابة واحدة جديدة.. والنجف تمهد لإعلان المحافظة خالية من الوباء

2020/05/11 | 16:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرسجلت محافظة البصرة، إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 39 مصابًا للشفاء، بالوقت الذي أعلن محافظ النجف شفاء آخر مصابين بفيروس كورونا.

سجلت محافظة البصرة إصابة واحدة فيما أعلنت محافظة النجف شفاء آخر مصابين بفيروس كورونا

قالت دائرة الصحة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الموقف الوبائي لمحافظة البصرة الخاص بحالات مرض الكورونا ليوم 11 أيار/مايو، كالآتي:

الحالات الموجبة الجديدة=1

(حالة راجعت المستشفى)

الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة= 39

عدد الحالات الموجبة التراكمية= 583

(18 وفيات + 304 شفاء + 257 حالة قيد العلاج).

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من جانبه، أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، شفاء آخر حالتي إصابة في المحافظة.

قال الياسري في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "آخر مصابين بفيروس كورونا تماثلا للشفاء".

ووجه الياسري، بإغلاق المحافظة لمدة 14 يومًا لإعلان المحافظة خالية من الوباء في حل عدم تسجيل إصابات جديدة، ومن ثم رفع حظر التجوال داخليًا وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

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