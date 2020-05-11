2020/05/11 | 16:24 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متعاقدون مع الكهرباء في البصرة يضربون عن العمل لتأخر رواتبهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/11 | 16:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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