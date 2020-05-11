رئاسة الوزراء العراقية تكشف تفاصيل اتصال روحاني بالكاظمي

2020/05/11 | 16:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، هنأ فيه الكاظمي، واعرب عن تفاؤله بقدرته على قيادة البلد، م...

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