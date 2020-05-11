هذه حقيقة إزالة صور الشهيدين المهندس وسليماني من مطار بغداد

2020/05/11 | 16:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، أنباء "إزالة" صورة الشهيد نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس الذي اغتيل مع الشهيد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاس...

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