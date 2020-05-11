بارزاني وصالح يؤكدان على ضرورة حل مسألة رواتب وحصة الاقليم بالموازنة

2020/05/11 | 17:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين اجتماعا مع رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح ناقشا فيه الاوضاع السياسية وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة اضافة الى معالجة الازمات التي تشتهدها البلاد.

وذكر بيان صادر عن مكتب برهم صالح انه وجرى خلال اللقاء التباحث بشأن المستجدات السياسية في العراق، وأكد الجانبان باهتمام على ضرورة حل الأزمات والخلافات والمضي باتجاه تحقيق الاستقرار والالتفات إلى حياة ومعيشة المواطنين في كافة المناطق وبضمنها إقليم كوردستان.

واضاف البيان في هذا السياق، جرى باهتمام الحديث عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، وتم التأکید على التعاون ودعم الحكومة الاتحادية لغرض تجاوز الأزمات والعمل على تأمين معيشة وصحة المواطنين، وهزيمة بقايا الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمني في كل مناطق العراق، إلى جانب حل المشاكل المتراكمة بين بغداد وإقليم كوردستان وفقاً للدستور، وعلی وجە الخصوص حسم مسائل الموازنة ورواتب الموظفين.

وتابع البيان انه تم خلال اللقاء أيضاً الحديث عن ضرورة توحيد الصفوف وتهدئة التوترات في العراق بالصورة التي تكرس معه كل القوى والإمكانيات لتحقيق الأمان وتوفير المستلزمات المعيشية للشعب وإجراء إصلاحات جذرية، وخدمة الشعب ومطالبه وفقاً للدستور بدلاً عن الخلافات والصراعات الضيقة.

وفي جانب آخر من اللقاء، أكد الجانبان على توحيد الصفوف والتلاحم في إقليم كوردستان، بحيث تكرس الأطراف كافة قدراتها وإمكانياتها، بعيداً عن التوترات والتعقيدات، لتلبية احتياجات المواطنين وتأمين قوتهم وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، حسب البيان.

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