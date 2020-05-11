رئيسا الجمهورية واقليم كردستان يؤكدان ضرورة حل الأزمات والخلافات والمضي باتجاه تحقيق الاستقرار

2020/05/11 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان من رئاسة اقليم كردستان

برهم صالح ونيجيرفان بارزاني يبحثان أوضاع العراق وإقليم كوردستان

في لقاء جرى اليوم الاثنين، 11 أيار 2020، في السليمانية، بحث السيدان د.



برهم صالح رئيس جمهورية العراق ونيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، الأوضاع السياسية والخطوات التي تتبع تشكيل الحكومة العراقية وضرورة حل الأزمات.

وجرى خلال اللقاء التباحث بشأن المستجدات السياسية في العراق، وأكد الجانبان باهتمام على ضرورة حل الأزمات والخلافات والمضي باتجاه تحقيق الاستقرار والالتفات إلى حياة ومعيشة المواطنين في كافة المناطق وبضمنها إقليم كوردستان.

وفي هذا السياق، جرى باهتمام الحديث عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي، وتم التأکید على التعاون ودعم الحكومة الاتحادية لغرض تجاوز الأزمات والعمل على تأمين معيشة وصحة المواطنين، وهزيمة بقايا الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمني في كل مناطق العراق، إلى جانب حل المشاكل المتراكمة بين بغداد وإقليم كوردستان وفقاً للدستور، وعلی وجە الخصوص حسم مسائل الموازنة ورواتب الموظفين.

وتم خلال اللقاء أيضاً الحديث عن ضرورة توحيد الصفوف وتهدئة التوترات في العراق بالصورة التي تكرس معه كل القوى والإمكانيات لتحقيق الأمان وتوفير المستلزمات المعيشية للشعب وإجراء إصلاحات جذرية، وخدمة الشعب ومطالبه وفقاً للدستور بدلاً عن الخلافات والصراعات الضيقة.

وفي جانب آخر من اللقاء، أكد الجانبان على توحيد الصفوف والتلاحم في إقليم كوردستان، بحيث تكرس الأطراف كافة قدراتها وإمكانياتها، بعيداً عن التوترات والتعقيدات، لتلبية احتياجات المواطنين وتأمين قوتهم وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.

بغداد اليوم-بغداد

اعتبر مدير مستشفى الكندي، د.



سالم البهادلي، الإثنين، قرار فرض حظر الجزئي للتجوال متسرعاً فيما اشار الى ان التقديرات السابقة كان ترجح الخلاص من خطر الفيروس بحلول 15 من ايار الجاري .

وقال البهادلي، في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغد

بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأثنين، توجيهه بملاحقة مهاجمي المتظاهرين في محافظة البصرة، فيما شدد على أن المتورطين بالدام العراقي لن يناموا ليلهم، حسب تعبيره.

وقال الكاظمي بتغريدة

بغداد اليوم - البصرة

أعلن مكتب رئيس الوزراء، الاثنين، أن عملية المداهمة في البصرة تمت بأمر من مصطفى الكاظمي وعلى خلفية استشهاد متظاهر.

وقال المكتب في بيان، إنه "بمتابعةٍ مباشرة من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى ا

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