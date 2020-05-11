موقع: ولي العهد السعودي يتدخل بصفقة لنقل غاريث بيل إلى نيوكاسل

2020/05/11 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

رجحت أوساط رياضية بريطانية، أن يلجأ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى إبرام عقد شراء مع نجم "ريال مدريد"، غاريث بيل، لتعزيز فريق نادي "نيوكاسل يونايتد" الذي ينوي شراءه من الملياردير مايك أشلي، في صفقة تبلغ نحو 370 مليون دولار أمريكي.

وتتوقع الأوساط أن يعمد ابن سلمان إلى تعزيز "نيوكاسل" بأفضل لاعبين خلال وقت قياسي، عبر صفقات شراء مليونية مع أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي.



وذلك بهدف تحويل دفة المنافسة في ناديه الجديد، والصعود به نحو ألقاب جديدة في عالم الرياضة.

وفي هذا السياق، كشف موقع "Goal" العالمي أن "ابن سلمان ينوي التعاقد مع الويلزي غاريث بيل، على رأس قائمة صفقاته الجديدة لجلب محترفين إلى "نيوكاسل".

وذكر التقرير، أن "التوقيع مع عدو جماهير ريال مدريد، يعد هدفا شخصيا بالنسبة لولي العهد، في إشارة واضحة، إلى أن بيل يحظى بإعجاب الممول الجديد وربما يكون لاعبه المفضل في ريال مدريد، وهو ما سيدفع الإدارة الجديدة لحسم الصفقة، على الأقل لتلبية رغبة مالك النادي".

يذكر أن بيل لم يظهر بمستوى جيد مؤخرا مع فريقه ريال مدريد، فضلا عن استفزازه لجماهير النادي برفع لافتة أكد فيها عدم اهتمامه بناديه، الأمر الذي يعتبر مقدمة لإتمام صفقة رحيله عن الفريق لصالح ابن سلمان.

بغداد اليوم _ متابعة

عاد نادي ريال مدريد الإسباني إلى التدريبات اليوم الاثنين في المدينة الرياضية بالفالديبيباس بعد انقطاع طويل.

و توقف النادي الملكي عن التدريبات قبل حوالي شهرين بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بالنادي بفيروس كورو

بغداد اليوم- متابعة

دعا نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم سيرجيو راموس لاستئناف مباريات كرة القدم في الدوري بهدف الحفاظ على دعم اقتصاد إسبانيا ومن أجل الجماهير التي تشعر بالأسى إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد راموس في تصريحات نشرتها ص

بغداد اليوم- متابعة

بدأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عقد اجتماعات شفهية عن بُعد، مع اللجان العاملة في الاتحاد لدراسة مصير استئناف المسابقات الآسيوية، تتقدمها تصفيات كأسي العالم وآسيا 2022 و2023، ودوري أبطال آسيا، بعد توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا

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