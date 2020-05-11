مدير مستشفى ببغداد يتحدث عن خطأ منع خلاص العراق من كورونا بحلول الـ 15 من ايار الجاري

2020/05/11 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اعتبر مدير مستشفى الكندي، د.



سالم البهادلي، الإثنين، قرار فرض حظر الجزئي للتجوال متسرعاً فيما اشار ...





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