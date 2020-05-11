أسعار النفط ترتفع وبرنت يتخظى حاجز الـ 31 دولارا للبرميل

2020/05/11 | 17:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعدما أعلنت السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك”، عن خفض إضافي في إنتاجها النفطي لدعم أسواق الطاقة.وصعد سعر برميل مزيج “برنت” عقب الإعلان عن القرار فوق مستوى 31 دولارا، وجرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي، بحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، عند 31.05 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها […]

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