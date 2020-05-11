اعتقال متهم يقوم بتنظيم هويات للاستفادة منها بحظر التجول في بغداد

2020/05/11 | 17:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن اعتقال متهم يقوم بتنظيم هويات للاستفادة منها في حظر التجول.وقالت القيادة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن “قوة من قيادة عمليات بغداد، تتمكن من إلقاء القبض على متهم بعد استيقافه لوجود مجموعة من ” الباجات” بحوزته صحفية وعشائرية مختلفة وبعد التحقيق الاولي معه […]

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