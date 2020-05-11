2020/05/11 | 17:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء حظر التجوال في العاصمة بغداد حسب التوقيت الجديد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء حظر التجوال في العاصمة بغداد حسب التوقيت الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).