عملية المداهمة في البصرة بأمر من الكاظمي

2020/05/11 | 17:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، بياناً بشأن اطلاق النار تجاه متظاهري محافظة البصرة، مؤكداً اعتقال عدد من الاشخاص....

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