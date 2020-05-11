الكاظمي يفي بوعده ويقتص من قتلة المتظاهرين

2020/05/11 | 17:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، على أنه أوفى بوعده الذي قطعه بالاقتصاص من قتلة المتظاهرين، مشيداً بدور السلطة القضائية والقوات الأمنية.وكتب الكاظمي على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس"، قائلاً "وجّهتُ، فجر اليوم، بملاحقة المتورطين بمهاجمة المتظاهرين في البصرة، ونفذت القوات الامنية عملية اعتقالهم بعد صدور مذكرات قضائية، شكرا للقضاء العادل والاجهزة الامنية البطلة".وأضاف "وعدنا بأن المتورطين بدم العراقيين لن يناموا ليلهم، نحن نفي بالوعد"، مشددا على أن "سلمية الاحتجاج واجب يشترك به الجميع".وكان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، قد أصدر في وقت سابق اليوم، بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، قال فيه "بمتابعةٍ مباشرة من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبناءً على تحقيقات فورية، نفذت القوات الأمنية فجر اليوم عملية مداهمة لبناية في محافظة البصرة تم من داخلها اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ما أدى الى استشهاد احدهم في مكان الحادث، واصابة آخرين".وأضاف "واعتقلت القوة الأمنية جميع الموجودين داخل البناية وصادرت الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم"، مشيرا إلى أنه "تمت إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".​وجّهتُ، فجر اليوم، بملاحقة المتورطين بمهاجمة المتظاهرين في البصرة، ونفذت القوات الامنية عملية اعتقالهم بعد صدور مذكرات قضائية، شكرا للقضاء العادل والاجهزة الامنية البطلة.وعدنا بأن المتورطين بدم العراقيين لن يناموا ليلهم، نحن نفي بالوعد.سلمية الاحتجاج واجب يشترك به الجميع.— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) May 11, 2020​​​

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