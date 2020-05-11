2020/05/11 | 17:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على مزور يقوم بتنظيم هويات تسمح بالتحرك أثناء ساعات حظر التجوال الوقائي.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش بس" نسخة منه، انه "تم إلقاء القبض على متهم بعد استيقافه لوجود مجموعة من (الباجات) بحوزته (صحفية وعشائرية مختلفة)".وأضافت انه "بعد التحقيق الاولي معه اعترف بتنظيم هذه (الباجات) بهدف تسليمها الى اشخاص للاستفادة منها في تجاوز السيطرات ومفارز المرور خلال ساعات حظر التجول الوقائي".واكدت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه اصوليا وتسليم الى مكتب مكافحة اجرام الاعظمية".

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