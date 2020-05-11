القوات البحرية في الجيش الإيراني تنفي صحة الفيديو الذي يظهر لحظة إصابة البارجة الإيرانية بخليج عمان

2020/05/11 | 17:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر لحظة إصابة البارجة الإيرانية خلال تدريبات لقوات البحرية في خليج عمان أمس الأحد، لكن طهران نفت صحته.ونفت القوات البحرية في الجيش الإيراني في وقت لاحق صحة هذا الفيديو الذي نشرته بعض المواقع الإيرانية.وقالت البحرية الإيرانية في بيان اليوم، إن نيرانا صديقة […]

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