صحيفة عسكرية امريكية: الكاظمي مفضل لدى واشنطن

2020/05/11 | 17:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لصحيفة ريل كلير ديفينس العسكرية الامريكية أن الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة ياتي في الوقت الذي يشعر فيه الرئيس الامريكي بالاحباط من تكلفة التواجد العسكري الامريكي في العراق وان رئيس الوزراء العراقي الحالي هو المفضل بالنسبة لواشنطن .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن “شعور ترامب بالإحباط من […]

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